Aufladen: Deswegen gelingt der Urlaub nicht

Man liegt am Strand und versucht zu Ruhe zu kommen, aber die Gedanken führen einen doch wieder zurück ins Büro. "Habe ich einen Termin vergessen?" oder "Sind meine Kollegen gut genug vorbereitet?", sind Fragen, die öfter aufkommen könnten. Dass man schnell das Diensthandy zückt und eMails checkt, ist dann ein logischer erster Schritt. Es ist fast unmöglich, eine Pause zu machen. Die Sorgen passen sogar ins kleinste Handgepäck. Dabei ist das alles andere als gesund.

Laut einer Studie der WHO (World Health Organization) können zu lange Arbeitszeiten und ständiger Arbeitsstress gesundheitliche Probleme hervorrufen und im schlimmsten Fall zu Herzkrankheiten und Schlaganfällen führen. Aber allein schon aus einer Energie-Perspektive braucht man Pausen, um sie für die Arbeit wieder aufladen zu können.

Wie man das am besten macht und welche Fehler man umgehen sollte, erfahren Sie hier.

Fehler eins: Keinen Urlaub machen

Sabine Sonnentag ist Psychologin und befasst sich mit der Arbeits- und Organisationspsychologie. In ihrer Studie "The recovery paradox" beschreibt sie ein Paradoxon in unserem Arbeitsverhalten. Einfach zusammengefasst fand sie heraus, dass Mitarbeiter gerade dann, wenn sie Pausen brauchen, mehr arbeiten. Die Harvard Business Review gibt ein Beispiel: Wenn die Arbeit anstrengend ist und man sich überfordert fühlt, gerät man schnell in einen negativen Teufelskreis aus längeren Arbeitszeiten und weniger Pausen.

Das Fazit: Akzeptieren, dass Pausen für mehr Produktivität und Erfolg notwendig sind. In der Freizeit sollte man deswegen versuchen, sich wenigstens etwas von der Arbeit zu distanzieren.

