Abweisen erlaubt? Wenn der Chef im Urlaub anruft

Für die Bundesländer Wien, Burgenland und Niederösterreich haben heute die Sommerferien begonnen. Für die meisten Eltern bedeutet das: Kinder einpacken und in den wohlverdienten Urlaub fahren. Aber auch im Urlaub, wenn man die Füße nur hochlegen möchte, kann die Entspannung laut Österreichischem Gewerkschaftsbund (ÖGB) schnell wieder vorbei sein: Neun von zehn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in Österreich von ihren Chefinnen oder Chefs im Urlaub angerufen.

Damit liegt Österreich laut Eurostat-Studie im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Länder, in denen Anrufe im Urlaub am häufigsten vorkommen, sind die nördlichen Staaten – Schweden und Finnland. Doch bis zu welchem Ausmaß ist das in Ordnung? Der ÖGB hat hier klare Antworten.

➤ Lesen Sie mehr: Die Arbeit soll ruhen: So schaffen Sie das Abschalten im Urlaub