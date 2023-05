Das sollte man vor jedem Praktikum oder Ferialjob beachten

Es ist oft der erste Berührungspunkt mit der Berufswelt: Ferialjobs oder (Pflicht)-Praktika. Steht die Arbeitsleistung und nicht das Schnuppern oder Lernen im Vordergrund, haben Ferialjobber oder Praktikanten oftmals mehr Rechte, als ihnen bewusst ist – nämlich die eines regulären Arbeitnehmers plus weitere Sonderregelungen (etwa, wenn die Person noch nicht volljährig ist).

Der Wunsch nach mehr Information ist groß, sagt die Arbeiterkammer Wien (AK Wien) in einer Aussendung - allein in Wien würden 27 Prozent aller Wiener Schüler in den Ferien jobben, darunter 10.000 Pflichtpraktikanten. Doch ausreichend informiert fühlen sich die meisten nicht: Nur elf Prozent der Schülerinnen und Schüler würden angeben, alle Informationen zu haben, die sie vor dem Job-Antritt benötigen würden, zeigt eine Studie des Österreichischen Instituts für Bildungsforschung für Bildungsforschung, die im Auftrag der AK ausgeführt wurde.

➤ Lesen Sie mehr: Arbeiterkammer: "Es gibt keine Gratisarbeit in Österreich"