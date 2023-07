Stress am Arbeitsplatz: Warum nicht die Mitarbeiter schuld sind

KURIER: Laut der Gallup-Studie „State of the Global Workplace 2023“ fĂŒhlen BeschĂ€ftigte sich gestresst. Global geben 44 Prozent an bei der Arbeit gestresst zu sein. Österreich schneidet mit 36 Prozent noch gut ab: Woran liegt das?

Christian Korunka: Es spricht nicht viel dafĂŒr, dass Österreich in Sachen Stress anders dasteht als andere LĂ€nder. Solche Vergleiche sind schwierig und grundsĂ€tzlich wĂŒrde ich sie nicht als bare MĂŒnze nehmen. Es hĂ€ngt von der jeweiligen Studienerhebung ab.

Wie kommt es zum Stress am Arbeitsplatz?

Hier spielen viele Faktoren mit. Angefangen mit der TÀtigkeit selbst, bis zu den Arbeitsmerkmalen und den gesellschaftlichen VerÀnderungen, die auf die Arbeitswelt niederprallen.

Wichtig ist aber, dass es stĂ€rker an den UmstĂ€nden als an der Person selbst liegt. In der Arbeitspsychologie gibt es ein bekanntes Zitat: VerhĂ€ltnisprĂ€vention geht immer ĂŒber VerhaltensprĂ€vention. Damit meint man, dass es vor allem die Unternehmenskultur und den FĂŒhrungsstil zu verĂ€ndern gilt und nicht die arbeitende Person.

