Arbeitsstress: So geistern unerledigte Aufgaben nicht im Kopf herum

Der Mensch erinnert sich eher an nicht abgeschlossene Aufgaben als an vollendete. Das ist der Zeigarnik-Effekt, benannt nach der russischen Psychologin Bljuma Zeigarnik, die das Phänomen in den 1920er-Jahren untersuchte. Ihre Erkenntnis: Das Gehirn schenkt unvollendeten Dingen mehr Aufmerksamkeit und baut diese ab, sobald etwas erledigt ist.

In der Wissenschaft ist das Phänomen umstritten. Doch schenkt man Zeigarnik Glauben, lässt es sich an so manchem Indiz gut erkennen. Im Arbeitsalltag tritt der Effekt ein, wenn Aufgaben bis Dienstschluss nicht abgeschlossen werden konnten, dann durch den Kopf geistern und im schlimmsten Fall den Schlaf rauben.