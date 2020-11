Kapitalanlage: Versicherer werden grüner

Dass das Thema Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage von Versicherern derart boomt, ist tatsächlich eine neue Erkenntnis, bestätigt Liedtke. Den Trend sehe man aber seit Längerem. „2018 hatten wir in der Studie Nachhaltigkeit als Hauptthema. Zu dem Zeitpunkt hatten die Versicherer in Europa schon angefangen, sich mit dem Thema deutlicher zu beschäftigen. Allerdings war das im Rest der Welt so noch nicht der Fall“, sagt Liedtke.

Irgendwann käme aber der Punkt, wo ein Trend zu einem Haupttrend werde und den „kritischen Massepunkt“ überschreitet. Dass sei beim Trend Nachhaltigkeit im Investment in den vergangenen zwölf Monaten passiert. „Dass Nachhaltigkeit zum Mainstream wird, ist neu.“ Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage von Versicherern meint übrigens etwa den Aufbau von Portfolios anhand der Ziele des Paris Abkommens.

In diesem Zusammenhang auch interessant: Wenn ESG-Kriterien nicht eingehalten werden, sind die Versicherer auch nicht bereit, ein Investment zu tätigen. „Rund ein Drittel hat in den vergangenen 12 Monaten aufgrund von ESG-Kriterien Investitionsopportunitäten nicht verfolgt.“

Diese Angabe habe auch die Experten von BlackRock überrascht, räumt Liedtke ein. Es sind seiner Meinung nach auch in der Covid-Krise diejenigen Portfolios besser gefahren, die nach den ESG-Kriterien veranlagen.