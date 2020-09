Stürme, Brände, Corona: 2020 wird für Versicherungsbranche teuer

Entscheidend wird aber sein, wie teuer die noch bis Ende November laufende Hurrikan-Saison im Atlantik ausfallen wird.

Die US-Klimabehörde NOAA rechnet mit einem Hurrikan-Rekordjahr und erwartet bis zu 25 Stürme, davon an die elf Hurrikane. Grund sind die hohen Wassertemperaturen, die die Sturmbildung begünstigen. Je nach Wetterlage wachsen diese zu Hurrikanen mit Windspitzen von über 180 km/h an. Das Ausmaß der Schäden hängt aber davon ab, mit wie viel Wucht ein Hurrikan auf besiedelte Gebiete trifft.

In der laufenden Saison haben vor allem die Hurrikane "Hanna", "Isaias" und "Laura" gewütet. Insbesondere bei "Laura" gehen Beobachter von hohen Kosten für die Versicherer von bis zu 13 Milliarden Dollar aus. Mit "Sally" im Süden der USA und "Paulette" auf den Bermudas, braut sich weiteres Unheil zusammen.

Nicht nur vom Wasser her droht Gefahr: Im Westen der USA wüten derzeit Waldbrände, die riesige Waldflächen und eine Vielzahl von Gebäuden zerstört haben. Die Feuer sind noch nicht gelöscht und das Schadensausmaß auch hier nur schwer abschätzbar.

Doch ist auch an der Feuerfront mit hohen Kosten zu rechnen und in die Milliarden dürften auch die Schäden aus der Explosion am Beiruter Hafen gehen.

Das Jahr 2020 droht für die Versicherungsbranche zum "teuersten" der Geschichte zu werden. Der Rekord wurde 2017 mit versicherten Katastrophenkosten in Höhe von 143 Milliarden Dollar gesetzt. Damals trieb die Hurrikan-Serie "Harvey", "Irma" und "Maria" die Belastungen in die Höhe. Sie leiteten aber auch eine Trendwende an der Preisfront ein.

Nachdem die Rückversicherungstarife über Jahre unter Druck gestanden hatten, begannen sie sich ab 2019 allmählich zu erholen. Nun dürfte sich der Anstieg an der Preisfront fortsetzen. An dem virtuell durchgeführten Branchentreffen in Monte Carlo pochten Swiss Re und Munich Re angesichts der zu erwartenden Schäden auf weitere Preiserhöhungen. Der Trend könnte gar über 2021 hinaus anhalten, so die Hoffnung.