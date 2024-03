Jones-Chef nach zweiter Insolvenz: "Hätte nichts besser machen können"

Das ist ein wunder Punkt. Es ist zwar ein schöner Beruf, in der Mode zu arbeiten. Der Haken ist jedoch, man hat lange Öffnungszeiten und Samstags-Arbeit. Das ist mit der Work-Life-Balance nicht so gut zu vereinbaren, und es sind auch weniger Menschen am Arbeitsmarkt.

Wir gehen in Richtung „Eco-Labels“ und verwenden beispielsweise die umweltschonend hergestellten Garne der Firma Lenzing aus Österreich. Das Problem ist: Kunden fordern nachhaltigere Qualität, wollen dafür aber nicht mehr bezahlen. Leider gibt es viele Marken im günstigeren Bereich, die sich mit Nachhaltigkeit rühmen, aber in Bangladesch produzieren.

Wie sehr hat Sie die zweite Pleite persönlich geschmerzt?

Die erste Insolvenz war schmerzhaft, da hatte ich das Gefühl, dass wir in den letzten zehn Jahren Fehler gemacht und nicht schnell genug reagiert haben. Diesmal hat es mich nicht so geschmerzt, weil es vor allem der schwierigen Situation – also Pandemie und Inflation – geschuldet war. Ich hätte in den letzten 4 bis 5 Jahren nichts besser machen können.

Wie viele Pleiten würden Sie noch mitmachen?

Es gibt keine Pleite mehr. Wir sind jetzt für schwierige Zeiten gewappnet.