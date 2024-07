Auch Jobs in Österreich: Siemens Energy will 10.000 neue Stellen schaffen

Der deutsche Energietechnikkonzern Siemens Energy will sein Stromnetzgeschäft ausbauen und in den kommenden Jahren Tausende neue Stellen schaffen.

"Wir werden in den nächsten 15 Jahren weltweit Investments in das Netz sehen, die so groß sind wie die der letzten 150 Jahre", erklärte das für die Sparte Grid Technologies zuständige Vorstandsmitglied Tim Holt am Dienstag.