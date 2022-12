Japans Börse bleibt trotz Rekordinflation ein Geheimtipp

Während in Europa die Inflationsrate im Herbst auf mehr als zehn Prozent gestiegen ist, liegt sie in Japan aktuell bei nur 3,7 Prozent. Und dennoch ist dies für das Land der aufgehenden Sonne der höchste Wert seit 1981. Viele Jahre gab es rückläufige Preise (Deflation). Richard Kaye, Fondsmanager beim internationalen Vermögensverwalter Comgest, lebt seit 30 Jahren in dem Land und erklärt dies so: „Japanische Konsumenten akzeptieren keine Preiserhöhungen.“ Größere Anschaffungen wie Autos oder Immobilien würden sonst hinausgeschoben werden. Im Zuge der steigenden Rohstoffpreise ging es heuer aber nicht mehr anders und die Preise mussten angehoben werden.