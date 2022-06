IWF rät Österreich zu raschem Ausstieg aus fossilen Energien

Darüber hinaus sei die zügige Diversifikation der Gas-Lieferanten wichtig - beispielsweise könne Gas aus Norwegen oder Algerien bezogen werden. Eine kurzfristige Alternative zu Gas könne auch Öl sein, so Franks. Öl sei zwar teurer, aber auch schneller und einfacher verfügbar als Gas. Langfristig sei jedoch die beste Möglichkeit um Energiesicherheit zu gewährleisten, komplett aus den fossilen Energien auszusteigen - und zwar "so schnell wie möglich", so Franks.

Als zweiten Risikofaktor sieht Franks die Inflationsentwicklung. Derzeit sei die Inflation hoch, Franks rechnet jedoch damit, dass der Höhepunkt "in den kommenden Monaten" erreicht wird und die Teuerung dann bis ins Jahr 2023 hinein zurückgeht. Auch diese Prognose sei aber mit Unsicherheiten behaftet - mögliche Energieschocks und anhaltende Lieferkettenprobleme aufgrund von Lockdowns in China könnten die Erwartungen wieder umstoßen. Franks rechnet aber damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) es schaffen wird, die Inflation einzudämmen.

Was Unterstützungen durch die Regierung aufgrund der hohen Preise angeht, sprach sich Franks für genau gezielte Maßnahmen für die sozial Schwächsten aus. Von einem Eingreifen in den Preismechanismus riet er dagegen dezidiert ab. Die ökosoziale Steuerreform solle überdies so rasch wie möglich umgesetzt werden, denn eine Verzögerung würde auch ein späteres Erreichung der Klimaziele bedeuten. Die Regierung könne zudem die Abschaffung der kalten Progression in Erwägung ziehen. "Wir würden das sehr unterstützen", sagte Franks.