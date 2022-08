Italienischer Tomatenfabrikant mit 1 Million Euro Stromrechnung

Eine Stromrechnung von einer Million Euro, fast zehnmal mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, hat der Besitzer einer Konservenfabrik nahe der süditalienischen Hafenstadt Salerno erhalten. In sozialen Netzwerken veröffentlichte der Unternehmer Francesco Francese die beiden Stromrechnungen von Juli 2022 und dem Vergleichsmonat 2021.

Die Rechnung vor einem Jahr hatte einen laut dem Unternehmer "akzeptablen" Betrag von 120.000 Euro, da Juli und August die heiße Phase der Tomatenverarbeitung ist. Die Stromrechnung von Juli 2022 von 978.000 Euro überraschte und empörte dagegen den Fabrikanten, der neben den Fotos der Rechnungen auch einen bitteren Kommentar veröffentlichte. "Während sich unsere Politiker um einen Parlamentssitz streiten, werden die Unternehmer in der Mitte des Energiedschungels allein gelassen", schrieb Francese.

Pizzeria stellt Stromrechnung aus

Viele italienische Unternehmer sind von den hohen Energiepreisen belastet. Der Inhaber einer Pizzeria in der Nähe der norditalienische Stadt Cremona hat seine jüngsten Stromrechnungen ausgestellt, um die höheren Preise für seine Gerichte zu rechtfertigen. Der Gastwirt hängte eine Fotokopie seiner letzten Rechnung in das Fenster seiner Pizzeria in Roncadello. "Ich bin gezwungen, 10 Euro für eine Pizza Margherita zu verlangen, oder ich muss das Lokal schließen", sagte Alberto Rovati, Inhaber der Pizzeria "Funky Gallo".