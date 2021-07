Italienische Herrenbekleidungsfirma Zegna geht an die Wall Street

Die italienische Herrenbekleidungsfirma Ermenegildo Zegna will Ende des Jahres an die New Yorker Börse Wall Street gehen. Das Modeunternehmen hat ein Abkommen mit der Investmentgesellschaft Investindustrial abgeschlossen.

Die Unternehmerfamilie Zegna wird mit einer Beteiligung von 62 Prozent die Kontrolle über das Unternehmen halten. Ziel ist die Gründung eines im Textilbereich spezialisierten Luxusunternehmens, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Presseaussendung.

Das vor 111 Jahren gegründete Unternehmen zählt zu den größten Herrenausstattern der Welt. Der Konzern mit 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit meldete einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. Die italienische Beteiligungsgesellschaft Investindustrial hat 2019 Jacuzzi übernommen, den Produzenten von Whirlpool-Badewannen.