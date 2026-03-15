Wie der Iran-Krieg in Österreich die Preise in die Höhe treibt

Die gestiegenen Spritpreise der vergangenen Wochen erregten die Gemüter vieler Autofahrer. Doch der Krieg im Iran hat auf die Weltwirtschaft und auch auf Österreich weitreichendere Folgen. Durch Störungen in den Lieferketten verschiedener Güter könnten etwa die Lebensmittelpreise und die Inflation insgesamt steigen. Und auch die Vorbereitungen für den kommenden Winter werden beeinträchtigt, warnt Lieferkettenexperte Marco Felsberger im Gespräch mit dem KURIER.

Hormus-Blockade legt den Schiffsverkehr der Region lahm Hintergrund ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, der seit Beginn der Angriffe ruht. Die Frachter passieren den Engpass, der den persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet, nicht mehr, weil Schiffe attackiert wurden und sich keine Versicherer mehr finden, die Fracht und Schiffe versichern. Dass das iranische Regime nun plant, auf der vor allem für Öltransporte wichtigen Schifffahrtsroute Minen unter Wasser zu platzieren, könnte die Blockade auch für die Zeit nach Kriegsende für eine unbestimmte Zeit verlängern. Obwohl es keine starke Abhängigkeit der europäischen Staaten von Öllieferungen aus Nahost gibt, trifft die Liefersperre die Länder indirekt. Ein großes Thema sei dabei der hohe Gaspreis. Denn in der Zeit von April bis Oktober füllen die europäischen Staaten ihre strategischen Gasspeicher auf. Dabei seien die hohen Preise natürlich hinderlich, sagt Felsberger. Der Experte warnt vor einer Gas-Situation wie 2022 „Die Speicher waren schon im vergangenen Jahr nicht so gut gefüllt, wie sie es sein sollten, weil das Gas extrem teuer war. Das wird wahrscheinlich heuer wieder ein Problem werden.“ Die Folge wäre eine ähnliche Situation wie 2022, in der man sich „am Rande einer Krise“ befindet, so der Experte, der als Berater beim heimischen KI-Unternehmen Prewave arbeitet.

Neben Gas sind auch die Preise für Düngemittel seit Kriegsbeginn schnell angestiegen. Denn für die Herstellung von Stickstoffdüngern wird etwa Ammoniak benötigt, das so wie einige andere Chemikalien aktuell nur eingeschränkt lieferbar ist. Chemieindustrie warnt vor „extremen Engpässen“ Ein Fünftel des Welthandels mit Ammoniak stammt aus Nahost und wird normalerweise durch die Straße von Hormus geliefert. Erste Warnungen gab es diesbezüglich am Donnerstag von der deutschen Chemieindustrie. „Unsere Unternehmen berichten von Signalen für erste extreme Engpässe und dem Abbrechen von Lieferketten“, sagte der Hauptgeschäftsführer des deutschen Branchenverbands VCI, Wolfgang Große Entrup. Nicht nur seien Rohstoffe nicht lieferbar. China habe außerdem den eigenen Export gestoppt und halte einige Produkte wegen der angespannten Lage für den Eigenbedarf zurück, was die Situation weiter verschärfe.

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