Wachstum in Emiraten halbiert: „Alles andere wäre ein Wunder“

Angriffe durch iranische Drohnen seien mittlerweile Alltag in Abu Dhabi und Dubai, durchschnittlich drei bis vier Mal am Tag gebe es wirklich lauten Alarm über das Smartphone. „Dann lautet die Anweisung der Behörden, in geschlossenen Räumen, in der Wohnung oder im Büro zu bleiben, obwohl es öffentliche Sicherheitsräume gibt“, schildert Österreichs Wirtschaftsdelegierter, Johannes Brunner, aus Abu Dhabi. „Die Logik ist, nur nicht ins Freie gehen, damit einen keine Splitter oder herunterfallende Trümmer treffen.“ Wenig ratsam sei es freilich, sich im Büro ans Fenster zu stellen und zu schauen, ob man irgendwo Feuer oder Rauch sieht, sagt Brunner. „Und mitfilmen würde ich auch nicht und das Video dann im Internet verbreiten. Dafür kann man hier belangt werden.“

Zwei Wochen nach dem Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran und die Gegenschläge des Mullah-Regimes in der gesamten Golfregion werde der absehbare wirtschaftliche Schaden immer größer. Auch wenn Großbaustellen und Mega-Projekte wie der neue Flughafen in Dubai oder die Hochgeschwindigkeitsbahnverbindung zwischen Dubai und Abu Dhabi ungestört weiterliefen, sei doch längst klar, dass das Wirtschaftswachstum einbrechen werde. Denn: Der Luftraum war geschlossen, die Reisewarnung sei noch immer aufrecht, damit wird der Tourismus klarerweise schwer getroffen. Aber auch gestörte Lieferketten oder der Angriff auf die Raffinerie der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc, Großaktionär der OMV, hinterlassen natürlich kostspielige Spuren, sagt Brunner. Ergänzt aber sogleich: „Es kam zu keinem Run auf die Banken, es gab keine Panik, keinen Run auf die Supermärkte. Der einzige Schock hier war, dass die Golfstaaten angegriffen wurden, obwohl sie sich ja immer aus dem Konflikt zwischen Iran und den USA herausgehalten haben.“ Wachstum halbiert Noch im Oktober waren für die Vereinigten Arabischen Emirate Wachstumsraten für 2026 von fünf Prozent, das stärkste Wirtschaftswachstum in der Golfregion, prognostiziert worden. Nun sprechen neueste Prognosen etwa der US-Ratingagentur Standard & Poor’s von nur noch 2,5 Prozent – so es nicht weiter runtergeht. Immer abhängig von der Dauer des Krieges und den Attacken aus dem Iran.