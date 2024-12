Millionenpleite eines bekannten Trachtenunternehmens, Rekord bei Passiva

„Wir hoffen auf eine positive Fortführung des Traditionsunternehmens sowie in Folge auf eine namhafte Quote primär für die betroffene Gläubigerschaft, sowie den Erhalt der Standorte und der Arbeitsplätze“, sagt Aliki Bellou, Landesleiterin des KSV 1870 in Salzburg.

Das Ranking der größten Firmenpleiten

"Die größte Pleite des Jahres verzeichnet die Fisker GmbH mit 3,79 Mrd. Euro an Passiva. Es folgt René Benko als Unternehmer (2,43 Mrd. Euro) und die Familie Benko Privatstiftung mit 2,28 Mrd. Euro. Die erst kürzlich in die Insolvenz geschlitterte KTM AG belegt mit Passiva in der Höhe von 1,82 Mrd. Euro Platz vier. Die zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren in die Insolvenz gerutschte Leiner & kika Möbelhandels GmbH liegt mit 139 Mio. Euro außerhalb der zehn größten Insolvenzen des heurigen Jahres", heißt es weiters.