Insolvente Autozubehörkette Forstinger weiterhin auf Sanierungskurs

Im Zuge der Sanierungsbemühungen soll das Filialnetz mit Ende August um elf Standorte reduziert werden. „Ansprüche der Kunden auf eingelagerte Reifen bleiben bestehen, diese sollten aber möglichst rasch aus den betroffenen Filialen abgeholt werden“, sagt Gläubigerschützer Stephan Mazal von Creditreform. "In den unrentablen Standorten finden seit Ende Juli Abverkäufe mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf das Warensortiment statt."

Die Rede ist von der Autozubehörkette Forstinger Österreich GmbH. Über ihr Vermögen wurde Anfang Juli 2023 ein Sanierungsverfahren eröffnet. Bis zur ersten Gerichtstagsatzung am 22. August 2023 haben 236 Gläubiger und 522 Dienstnehmer Forderungen in Höhe von 21,2 Millionen Euro angemeldet. "Anerkannt wurden davon bisher 14,5 Millionen Euro. Der bestrittene Teil von 6,7 Millionen Euro wurde teilweise aufgrund der knappen Anmeldungsfrist bis zum 14. August 2023 nur formal bestritten. Mit weiteren Anerkennungen ist daher noch zu rechnen", so Creditreform.