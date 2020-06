Forstinger startet Franchise-System

In der Bilanz 2013 von Forstinger werden die Bankschulden mit 16,7 Millionen Euro, die Betriebsmittelkredite mit 21 Millionen Euro beziffert. Wie tief der Schuldenschnitt ausfallen soll, wird nicht verraten. Müllner, der früher auch für Adidas und den Finanzinvestor Ashmore in der Türkei arbeitete, führt seit Längerem Gespräche mit einer Handvoll potenzieller Financiers. Die Verhandlungen mit einem europäischen Finanzinvestor sollen aber schon weit gediehen sein. "Unser klares Ziel ist es, die Eigenkapitalquote von heute acht Prozent mittelfristig auf 20 bis 25 Prozent auszustocken", sagt Müllner. "Auch ich werde bei der Eigenkapitalstärkung mitziehen." Nachsatz: "Das ist eine klare Ansage, dass wir an die Zukunft von Forstinger glauben."

Zwar sei der Umsatz auch 2014 leicht rückläufig und wird weniger als 120 Millionen Euro betragen, aber das operative Ergebnis wird positiv ausfallen. Die Bilanz für 2014 liegt noch nicht vor.