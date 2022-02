Industrieller Schmid: „Bin ein totaler Gegner von Förderungen“

Man selbst tue als Industriebetrieb auch viel, um Energie einzusparen, sagt Schmid – allein schon aufgrund der Kosten. „Wenn ich Kalkstein zu Branntkalk machen will, brauche ich dafür eine gewisse Anzahl an Energieeinheiten, darunter komme ich nicht. Da ist nicht mehr viel zu holen.“ Für Schmid ist daher das Thema Kreislaufwirtschaft ein essenzielles. Man gewinne bereits 80 Prozent des Energieeinsatzes, der früher aus Strom, Erdgas etc. gewonnen wurde, aus Ersatzbrennstoffen.

Der Anteil, den die Schmid Industrieholding am Umsatz für Energie ausgibt, ist zum Teil enorm. „In energieintensiven Bereichen wie der Kalk- und Zementproduktion sind das in normalen Jahren 20 bis 25 Prozent. Wenn sich die Energiepreise verdoppeln und verdreifachen, weiß man, wo das hinführt.“

Welche Pläne er für heuer hat? Möglicherweise neue Akquisitionen. „Bei Unternehmen unserer Größenordnung gibt es immer etwas, das man sich anschaut“, so der Industrielle. Aktuell seien es zwei Unternehmen, allerdings noch nichts in trockenen Tüchern. Erst vor kurzem hat die Schmid Industrieholding ein Styroporwerk in Tschechien gekauft.