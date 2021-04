In ist, wer drin ist: Ist der Clubhouse-Hype schon vorbei?

Was ist Clubhouse?

Clubhouse will, wie man dem Namen entnehmen kann, ein exklusiver Klub sein: Ein Raum für Menschen, die etwas zu sagen haben, denen zugehört wird. Grundsätzlich ist Clubhouse eine klassische Social-Media-App mit Fokus auf Audio, bei der die Nutzer in virtuellen Gesprächsräumen miteinander diskutieren können. Jeder und jede kann einen solchen Raum eröffnen und wird in diesem dann zum Moderator oder zur Moderatorin. Alle anderen Nutzer können sich dann jederzeit dazuschalten und zuhören - allerdings nur selber sprechen, wenn ihnen vom Moderator das Wort erteilt wird.

Das Konzept mögen bis jetzt einige spannend gefunden haben, andere weniger. Doch jetzt kommt der Clou, die Mechanik, die Clubhouse zum Hype verholfen und zur Trend-App des vergangenen Jahres gemacht hat: Man kann sich nicht einfach einen Account erstellen - man muss von jemandem, der schon auf Clubhouse ist, direkt eingeladen werden.

Wer neu ist, hat zunächst nur zwei Einladungen zur Verfügung, doch je weiter die eigene Followerzahl wächst, desto mehr Freunde und Bekannte kann man mit ins Klubhaus holen.

Klub der Privilegierten

Natürlich erzeugt diese scheinbare Exklusivität einen Sog: Man will mit dabei sein, man will diese Welt erleben, in der sich manche Freunde und Bekannte immer wieder aufhalten. Vor allem während der weltweiten Ausgangsbeschränkungen profitiert Clubhouse enorm von dem Phänomen, das im Englischen “fear of missing out” (kurz: FOMO) genannt wird: Der Angst, etwas zu verpassen.