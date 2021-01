Clubhouse-Hype: Ich bin ein Star, holt mich da rein!

Das Wort „Mega-Hype“ ist in deutschen Medien dieser Tage überdurchschnittlich oft vertreten: Grund ist die Riesen-Aufregung um eine neue Social-Media-App, die gerade zum Lieblingsort der Internet-Schickeria avanciert. Entwickelt zu Beginn der Pandemie von den Tech-Unternehmern Paul Davison und Rohan Seth, ist Clubhouse, so heißt der neue Stern am App-Himmel, seit einer Woche auch in Österreich erhältlich – und klettert in den Download-Charts stetig nach oben.