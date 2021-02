Wohnungsbau in Wien: „Laufen Gefahr, Überangebot zu produzieren“

Heuer werden in Wien 17.600 neue Wohnungen fertiggestellt. Auch 2022 wird der Neubauboom mit über 18.000 neuen Wohnungen weiter anhalten. Das bedeutet, dass in Wien das dritte Jahr in Folge viele neue Wohnungen auf den Markt kommen, das Angebot steigt. Welche Auswirkungen das hat? „Wir werden in Wien ein paar Wohnungen zu viel haben“, sagt Michael Pisecky, Fachverbandsobmann der Wiener Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

Angebot übersteigt in manchen Bezirken Nachfrage

Das ist eine gute Nachricht für Wohnungssuchende. „Denn das Angebot in den Flächenbezirken aber auch in Leopoldstadt und in Landstraße wird die Nachfrage übersteigen, das wird sich auch auf die Kaufpreise auswirken“, so Pisecky. Es werden auch zunehmend Wohnungen leer stehen.

Nachfrage verlagert sich ins Umland

Einer der Gründe dafür ist, dass viele Wohnungssuchende lieber eine Immobilie im Grünen kaufen. „Das Wachstum verlagert sich ins Umland“, so Pisecky. Von dieser Entwicklung profitieren Niederösterreich und das Burgenland. „Auch im Waldviertel ist die Nachfrage nach Hauptwohnsitzen massiv“, nennt Johannes Wild von den Immobilientreuhändern in Niederösterreich ein Beispiel. „Das war bis vor drei Jahren undenkbar.“ Corona habe die Entwicklung, dass Dörfer als Wohnort an Attraktivität gewonnen haben, angekurbelt.

Experte: Michael Pisecky