Wohnung mit Roboter besichtigen

Der österreichische Immobilienkonzern Signa bekommt personelle Unterstützung: Die neue Mitarbeiterin heiß AVA – und ist ein Roboter. Das Modell von Cisco wird für Wohnungsbesichtigungen eingesetzt, konkret beim Projekt Bel & Main Residences nahe des Wiener Hauptbahnhofs, das im Februar 2021 fertiggestellt wird. Wer eine der 209 Mietwohnungen in den beiden Türmen, geplant von Delugan Meissl Architects, anmieten will, kann sich vor Ort von AVA durch die Wohnung begleiten lassen. Aber auch Online-Live-Besichtigungen sind möglich, bei der weder Makler noch Interessent vor Ort sein müssen. „Das ist vor allem für Expats interessant oder für Menschen, die aus dem Ausland eine Wohnung mieten“, sagt Christof Stadlhuber, CEO von Signa Real Estate Austria. Mithilfe des Roboters werden kontaktlose, sichere Besichtigungen – in Corona-Zeiten von besonderer Bedeutung.