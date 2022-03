Wohntraum im Wienerwald: So natürlich wohnt man im House Rock

Eingebettet in die südlich Wiener Weinberge steht das House Rock. Wie ein Adlerhorst erhebt es sich aus der Kleingartennachbarschaft und ermöglicht den Bewohnern spektakuläre Aussichten in die umliegenden Hügel des Wienerwaldes. Der Name des Neubaus, der von Caramel Architekten für eine Familie geplant wurde, leitet sich von Äußeren des Hauses ab, das aussieht, als wären weiße Steine übereinandergestapelt worden.

Herausfordernde Ausgangslage

Die Herausforderung war, auf einem 100 Quadratmeter kleinen, steilen Grundstück ein großzügiges Wohnhaus unterzubringen, mit in Summe 300 Quadratmetern Wohnfläche. Auch eine Zufahrt ist erst entstanden. „Es musste getüftelt werden“, beschreibt Architekt Martin Haller, einer der Mitbegründer von Caramel Architekten, den kreativen Prozess.

Gelöst wurde die Bauaufgabe, indem das Haus kompakt gestaltet und die verschiedenen Ebenen den Niveaus des Grundstücks angepasst und übereinander gestapelt wurden. Der Bau wurde an die Straße gesetzt, damit im Westen Platz für den Garten und das Pool geschaffen wurde.