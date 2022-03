Luxuriöses Wohnen: Pariser Chic für Wiener Altbau-Appartement

Verborgene Schätze finden sich in alten Gemäuern zuhauf. Sie aufzuspüren und wieder zum Vorschein zu bringen, ist eine Kunst, der lange wenig Bedeutung beigemessen wurde. Das Architekturbüro Megatabs in Wien hat mit der Adaption des Hotels Josefine in Mariahilf jedoch bewiesen, dass der Mid Century Chic nicht nur im Trend liegt, sondern von zeitloser Eleganz ist. Auch auf sein neues Projekt kann Daniel Hora, Geschäftsführer von Megatabs, stolz sein: Eine prunkvolle Wiener Altbauwohnung, deren früherer Glanz nun wiederbelebt wurde.

Gut Ding braucht Weile. Fast eineinhalb Jahre dauerte die Neuadaption. „Die Generalsanierung hielt einige Überraschungen bereit. So kam beispielsweise wunderschöner Stuck zum Vorschein. Der musste zwar restauriert werden, aber das hat sich sehr ausgezahlt“, schwärmt Hora von dem Projekt. Im ersten Schritt wurde der verschachtelte Grundriss adaptiert. Viele kleinen Räume wurden zugunsten eines Prunkraumes zusammengelegt und somit mehr Struktur in die Wohnung gebracht. Die wunderschönen Kastenfenster erzeugen in Kombination mit dem französischem Fischgrät historisches Flair.