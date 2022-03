Frauen bauen: Im Kleinen und im ganz Großen - drei davon im Talk

KURIER: Die Stadtplanung orientierte sich lange Zeit an der männlichen Zielgruppe. Wann hat sich das in Wien geändert?

Eva Kail: Vor 30 Jahren. Damals war der Modal Split in der Verkehrsstatistik so, dass zwei Drittel der Autofahrer männlich waren, zwei Drittel Fußgängerinnen. Viele Gehsteige waren schmal, die Ampelschaltungen zugunsten der Autofahrer. Wir haben das Thema Sicherheit für Fußgängerinnen unter dem Aspekt „Angsträume-Wohlfühlräume“ thematisiert. Es gab eine Fachausstellung „Wem gehört der öffentliche Raum? – Frauenalltag in der Stadt“ und ein gleichnamiges Buch. Infolge dessen wurde ich gefragt, ob ich das neu zu gründende Frauenbüro der Stadt Wien leiten will.

Was konkret musste sich ändern? Welche Schritte wurden gesetzt, um gendergerecht zu planen?

Es ist zum Beispiel die Frauen-Werk- Stadt in Floridsdorf entstanden. Wir haben dazu einen geladenen Wettbewerb nur für Architektinnen gemacht, bis dahin wurden nur Männer zu Wettbewerben eingeladen. Der damalige Planungsstadtrat Hannes Swoboda hat dies mitgetragen und ermöglicht. Das hatte einen Schneeballeffekt für andere Wettbewerbe. Wir haben Qualitätskriterien für den Wohnbau erarbeitet, insgesamt war die Strategie, in Form von Pilotprojekten zu zeigen, wie es funktionieren kann – auch in anderen Bereichen. Die Frauen- Werk-Stadt wurde vor 25 Jahren bezogen, sie überzeugt heute noch mit ihren Gartenhöfen, dem Kindergarten mit Fenstern auf Augenhöhe der Kinder, Kinderwagenabstellräumen auf jeder Etage und der Tiefgarage mit Tageslicht. In Folge dieses Projekts war ich viele Jahre lang in der Jury von Bauträgerwettbewerben und habe beispielsweise darauf geachtet, dass Freiflächen und Waschsalons mit guter Qualität geplant wurden, die Kinderzimmer einen guten Grundriss hatten.

Wie sehen gendergerechte Spielplätze, Parks und Wege aus?

Dank der koordinativen Funktion für „Gender Planning“ in der Baudirektion Wien wurde darauf geachtet, dass Parks geschlechts-sensibel gestaltet wurden. Bis dahin wurden die Parks vor allem für Burschen gestaltet, das zeigte sich am Beispiel der Ballkäfige. Für neue Parks gab es geladene Wettbewerbe, so wurde zum Beispiel am Einsiedlerplatz ein offener, V-förmiger Ballspielplatz errichtet, mit einem Sitzpodest in der Mitte. Dadurch sind die Chancen größer, dass auch Mädchen dort ihren Platz zum Spielen finden. Es wurden sechs Modellprojekte realisiert und evaluiert und seit 2008 gibt es Richtlinien für die geschlechtssensible Spielplatzgestaltung. Da die Parks der Stadt Wien gehören und von ihr verwaltet werden, wird das seither konsequent umgesetzt, das ist international einmalig.

Was kann man zum Thema Sicherheit sagen? Welche Rolle spielt dabei die Beleuchtung?

Sehr früh schon wurde von Frauenseite angestoßen, dass für Wege in Parks und in den neuen Stadtquartieren Angsträume vermieden werden sollen. Auf Städtebauebene wird darauf geachtet, dass es eine gewisse Frequenz auf den Hauptwegen gibt und dass Fenster von Aufenthaltsräumen wie Wohnzimmern auch zur Straße orientiert werden, damit es dort eine soziale Kontrolle gibt. Die Hauptwege durch Parks müssen übersichtlich und damit einschätzbar sein. Das gilt auch für Straßenräume.

Bei Parkwegen, Straßen und Fußgängerunterführungen wird darauf geachtet, dass die Beleuchtung nicht nur am Boden, sondern auch auf Augenhöhe gut ist, damit man das Gesicht von entgegenkommenden Personen erkennen und die Situation einschätzen kann.