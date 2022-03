Trennung oder Scheidung: Wer darf in der Wohnung bleiben?

Kim und Kanye stehen vor dem Problem. Michelle Hunziker und ihr Tomaso jetzt auch. Und im privaten Umfeld kennt jeder ein Paar, das gerade eine durchmacht: Eine Trennung oder Scheidung. Diese sind vor allem schmerzhaft, aber auch ziemlich aufwendig. Jedenfalls dann, wenn ein gemeinsamer Wohnsitz besteht. Bei den prominenten Beispielen geht es meist um teure Immobilien, nicht selten wurden deshalb im Vorfeld Eheverträge unterzeichnet, die eine Trennung regeln. Was mit Kims kalifornischer Luxusvilla nach der Scheidung passiert, bleibt abzuwarten.

Während sich ein Mietverhältnis noch relativ unkompliziert auflösen lässt, sind die Herausforderungen beim Immobilien-Eigentum groß. Ob das Paar verheiratet ist oder nicht, ändert die Rechtslage enorm. Worauf man in beiden Fällen acht muss und wie das einstige Liebesnest nicht zum größten Streitpunkt wird, erklären Rechtsanwältin Valentina Philadelphy-Steiner und Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien.

Trennung und Miete: Für unverheiratete Paare, die in einer Mietwohnung leben ist die erste Hürde: Wer zieht aus dem gemeinsam angemieteten Wohnung aus? „Wenn das Ex-Paar sich nicht einigen kann, dann muss die Benützung der Wohnung vor Gericht geklärt werden. Dabei wird der persönliche Bedarf, die Dringlichkeit sowie das Wohl der gemeinsamen Kinder berücksichtigt. Auch Alter, finanzielle Lage und Gesundheitszustand spielen eine Rolle“, erklärt Elke Hanel-Torsch. Will nur einer aus dem bestehenden Mietvertrag aussteigen, dann kann das Folgen haben: „Ist der Vertrag mit drei Parteien zustande gekommen (zwei Mietern und dem Vermieter), so müssen alle Vertragspartner etwaigen Veränderungen im Vertrag zustimmen. Bei einer Einigung aller Parteien kann der Mietervertrag abgeändert werden und es ist dann nur mehr eine Person Hauptmieter. Aber: Wenn sich zwar die ehemaligen Lebensgefährten einigen, der Vermieter jedoch nicht zustimmt, bleiben beide Hauptmieter und schulden beide zur ungeteilten Hand den Mietzins. Dies bedeutet, dass selbst wenn einer auszieht, der Vermieter immer noch bezüglich Mietzinszahlungen auf ihn zukommen kann, falls der verbliebene Partner nicht, oder nicht vollständig bezahlen kann,“ so Hanel-Torsch. Die Mietrechtsexpertin rät deshalb dazu, eine schriftliche Vereinbarung zu treffen: „In dieser sollte festgehalten werden, dass der ausziehende Ex Partner auf die Mietrechte verzichtet und dafür in Gegenzug auch keinen Mietzins mehr zahlt. Diese Vereinbarung wirkt allerdings nur zwischen den beiden Ex- Lebensgefährten. Der Vermieter kann dennoch den ausgezogenen Ex-Partner auf Zahlung des Mietzinses klagen.“