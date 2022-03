Erste Hilfe für Denkmäler leistet eine niederösterreichische Firma

Neben den vielen klingenden Namen – dazu zählen auch das Parlament in Wien, die Zentrale der Österreichischen Nationalbank und die Albertina – kommen die Produkte auch für kleinere Projekte zum Einsatz. Bodenbeläge in Stiegenhäusern zum Beispiel können gereinigt und imprägniert werden.

Oberflächen selbst reinigen

Hier können Kunden auch selbst zur Tat schreiten, die Produkte sind auch in Baumärkten erhältlich. „Meist reichen die Reiniger, die Bürsten braucht man nur für spezielle Projekte im Profibereich“, erklärt Leidinger. Es sei auch nachhaltiger, einen alten Boden zu behandeln, als ihn zu erneuern. Was kostet die Dienstleistung? Rund 28 Euro pro m2, beziffert die Finalit-Chefin.

Notre Dame

Ein Projekt, das auf der Wunschliste von Margit Leidinger steht, ist die Kirche Notre Dame in Paris. Sie war bereits vor Ort, um sich die Schäden anzusehen, und ist zuversichtlich, dass ihr Unternehmen dafür einen Auftrag an Land ziehen wird. „Es geht in erster Linie um das Erkennen, was das Problem ist. Wenn man weiß, was zum Beispiel einen Fleck verursacht hat, kann man ihn auch entfernen.“ Finalit gibt es in Österreich, Deutschland, Tschechien und Griechenland, über ein Franchisesystem werden neue Märkte erschlossen.