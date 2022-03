Klimafreundliche Kühlung nach den Plänen von Otto Wagner

Der voranschreitende Klimawandel stellt auch die Burghauptmannschaft Österreich vor neue Herausforderungen, um ihre historischen Gebäude klimafit zu machen und gleichzeitig ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen. „Eine moderne und zeitgemäße Nutzung stellt höchste Anforderungen an die historische Bausubstanz. Dies ist allerdings nicht nur ein Phänomen der heutigen Zeit, sondern war auch schon in der Vergangenheit von führenden Architekten erkannt worden. So auch von Otto Wagner, der im Gebäude der ehemaligen k.k. Länderbank ein gut überlegtes Lüftungssystem verwirklichte, das nun wieder reaktiviert werden konnte und von dem wir auch in Zukunft profitieren werden“, so der stellvertretende Burghauptmann Markus Wimmer.