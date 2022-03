Modernes Flair hält Einzug im historischen Atzgersdorf

Das autofreie Carré Atzgersdorf ist in den letzten Jahren auf insgesamt 61.500 m2, einer Fläche so groß wie sechs Fußballplätze, entstanden - mit rund 1.500 Wohnungen, davon etwa 1.000 geförderte Mietwohnungen und SMART-Wohnungen. Neben leistbarem Wohnraum in modernster Architektur wurden auch großzügige Grün- und Freiflächen geschaffen.

„Ein zentraler Platz mit Sitzmöglichkeiten und einem Gemeinschaftshaus bildet hier das Zentrum für nachbarschaftliche Aktivitäten“, erzählt uns Daniel Dutkowski von der Gebietsbetreuung Atzgersdorf. „Ab dem Frühjahr wird auch regelmäßig ein Markt mit regionalen Produkten stattfinden.“

Baukran an Baukran

Verlässt man das Carré in Richtung Breitenfurter Straße, wird es laut und schmutzig. Zahlreiche Baukräne ragen in die Höhe, dutzende Bauarbeiter sorgen dafür, dass in den nächsten Monaten, weitere Projekte fertiggestellt werden. Auf dem rund 15.000 m2 großen Gelände zwischen Ziedlergasse und Südbahnstrecke entstehen bis 2023 rund 400 neue Wohnungen. Das Projekt bildet das Bindeglied zwischen dem Carré Atzgersdorf und dem Quartier rund um die ehemalige Sargerzeugungsfabrik an der Breitenfurter Straße.