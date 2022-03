Grundbuch: So liest man die wichtigsten Informationen heraus

So liest man ein Grundbuch richtig

Ein Auszug aus dem Grundbuch ist auf Anhieb nicht leicht zu verstehen. IMMO zeigt anhand eines Beispiels, wie Sie die wichtigsten Informationen in den vier Abschnitten herauslesen können:

Der Aufschrift des Muster-Auszuges lassen sich folgende Informationen entnehmen: Dieser Grundbuchauszug betrifft eine Liegenschaft in der Katastralgemeinde Margareten (KG Nummer 01008). Die Katastralgemeinde liegt im Gerichtsbezirk Innere Stadt Wien (Grundbuchgericht). Die Liegenschaft hat die Einlagezahl 2229. Auf der Liegenschaft wurde Wohnungseigentum begründet.



Dem A-Blatt sind folgende Informationen zu entnehmen: Die Liegenschaft besteht aus einem Grundstück mit der Grundstücksnummer 200/1. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 500 . Von der Gesamtfläche entfallen 424 auf die Benützungsart Baufläche (Gebäude) und 76 auf die Benützungsart Baufläche (befestigt). Die Liegenschaft hat die Adresse „Rechte Wienzeile 288“.



Das B-Blatt informiert über die Anteilsverteilung: Der unter B-LNr 29 und B-LNr 30 ausgewiesene Anteil an der Liegenschaft umfasst jeweils 139/4144 Anteile. Die Miteigentumsanteile an der Liegenschaft werden immer in Form einer Bruchzahl ausgewiesen. Unter den LNr sind also jeweils ca. 3,35 Prozent aller Eigentumsanteile an der Liegenschaft zusammengefasst. Unter dem Anteil wird der Name des Eigentümers ausgewiesen.



Im C-Blatt ist unter einer laufenden Nummer oft auch eine Belastung für eine bestimmte Wohnung eingetragen. Also etwa ein Pfandrecht aufgrund eines Kredits oder Darlehens.