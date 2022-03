Bad Gastein: Hotel bringt Alpenchic in den Kurort

Bergkulisse inklusive

Die Suiten verfügen über separate Schlafzimmer und können je nach Saison und Personenanzahl um 130 bis 360 Euro pro Nacht gebucht werden. „Ich bin selbst in der Region aufgewachsen, in der ich mich – neben Wien – nach wie vor daheim fühle. Es war mir wichtig, mit der Residenz einen Ort zu schaffen, an den auch unsere Gäste immer gerne wiederkehren und sich daheim fühlen“, sagt Alexander Guelmami, Geschäftsführer der Stadtquartier Real Estate Group, Eigentümer des Projektes. Seit 2005 hat sich die Stadtquartier Real Estate Group als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler am Immobilienmarkt etabliert. 2017 steigt die Unternehmensgruppe ins Beherbergungsbusiness ein und betreibt aktuell fünf Hotels in Wien und Bad Gastein.

Den Blick auf die Bergkulisse, das Tal und dem Wasserfall können Gäste nicht nur von den Suiten, sondern auch von der Hotelterrasse genießen. Der Barbereich, wo Gäste und Passanten Cocktails genießen können, wurde gerade fertiggestellt.