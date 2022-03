Lesestoff für gemütliche Stunden am Sofa

„Lifestyles Today. Interior Design around the World“

Lebensentwürfe entscheiden darüber, wie Menschen ihr Zuhause gestalten. Von Sitzmöbeln über Wandgestaltung bis zur Ausrichtung des Betts: All das sagt etwas über die Bewohnern aus. Ob lieber Holz oder Edelstahl, filigrane Pflanzen oder pinkfarbene Lampenschirme oder gar das Motorrad neben dem Kühlschrank. Das Buch geht der Frage nach, wer wie leben möchte.(in engl. Sprache).

„Lifestyles Today. Interior Design around the World“, Van Uffeen Chris,

Braun Publishing, € 45,30