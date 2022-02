Genießen ohne Reue: Hotels achten auf ihre Klimabilanz

Gelebte Nachhaltigkeit finden Gäste auch in Pirker’s Natur & Bio-Familienhotel in Malta. Am Rande des Nationalparks Hohe Tauern, wo die einzigartige Naturlandschaft quasi vor der Haustüre liegt, arbeitet der kleine Familienbetrieb daran, energieautark zu werden. „Wasserkraft, Windkraft, Fotovoltaik: Was ist machbar und was rechnet sich für unseren Betrieb, sind aktuell die Fragen, die uns beschäftigen“, so Hotelchefin Kerstin Pirker.

Weniger Emissionen

So viel Engagement zahlt sich aus: Gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsberatung „Fokus Zukunft“ wurden die Emissionswerte der beteiligten Hotelbetriebe ermittelt. Das Ergebnis: In einem Bio Hotel entstehen im Durchschnitt 7,5 kg eCO 2 pro Übernachtung. Das ist deutlich weniger als in einem konventionellen Hotel, das zwischen 17 und 47 kg eCO 2 pro Nacht verursacht.