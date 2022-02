Hietzing: Neues Grätzel mit Wohnungen in Bau

In der Jagdschlossgasse 23 in Wien Hietzing wird ein Bestandsbau in einem großen Garten erneuert und um ein Dachgeschoß erweitert. Hier war seit 1872 die Krankenpflegeschule untergebracht, 2013 wurde sie geschlossen, seitdem wird überlegt, was mit der Liegenschaft geschehen soll. 2014 wurde das 1,5 Hektar große Grundstück an die BAI verkauft, die sie später an den Grazer Immobilienentwickler Trivalue Management veräußerte, wie Geschäftsführer Stefan Karall erzählt.

Das Bestandsgebäude wird revitalisiert und aufgestockt

Im Auftrag von Trivalue revitalisieren Dietrich-Untertrifaller Architekten nun ab Mai den historischen Trakt, die historische Fassade wird thermisch saniert. Die Nebentrakte werden abgebrochen und machen Platz für neuen Wohnraum: 63 Wohnungen, aufgeteilt auf das „Stadthaus Floriette“ (21 Wohnungen), wie der historische Trakt genannt wird, und drei Neubauten mit je 14 Wohneinheiten. Diese sind 45 bis 152 Quadratmetern groß, haben Raumhöhen zwischen 2,7 und 3,6 Metern und sind mit großen Terrassen ausgestattet.

Drei Neubauten entstehen