Wohnen wie Tommy Hilfiger oder die Familie Bulgari

Dieses Penthouse über der „City of Yachts“ (großes Bild) bietet nicht nur Ausblicke auf den belebten Moskaukanal, sondern scheint auch über dem Wasser zu schweben. Die Designerin Olga Surkova machte die umgebende Landschaft zum zentralen Einrichtungselement, indem sie die Möbel so anordnete, dass man von ihnen aus optimale Ausblicke über das Wasser und die Natur genießen kann. Weil die Bewohner natürliche Materialien lieben, wurden edle Hölzer für die Einrichtungsgegenstände verwendet und mit maßgefertigten Leder-Sofas kombiniert.

Und in Österreich?

Wie wohnt es sich im Gegensatz dazu in Deutschland und Österreich? Das Motto für Einrichtung und Dekoration lautet: Weniger ist mehr. Farbige Gestaltung wie in den anderen gezeigten Ländern und Städten muss man hier suchen. Eine der Ausnahmen ist der himbeerrote Rote Salon in Frankfurt, der wirkt wie eine surrealistische Lounge. Davon abgesehen dominiert die architektonische Würfelform, vor allem in der Farbe Weiß. Muster und Wandmalereien sind einerseits Ausnahmen, andererseits Relikte aus der Vergangenheit. Das verwundert, schließlich stammen einige der schönsten Muster des 20. Jahrhunderts von dem Wiener Architekten Josef Frank. „Bis dieses Erbe wiederbelebt ist, wird es sicher noch dauern“, schreiben die Autoren.