OGH-Urteil zum Thema Gefälligkeitsreparatur

Einige Zeit nach der Montage ereignete sich schon das Unglück: Es kam zu einem Wasseraustritt und in der Folge zu Schäden in mehreren Wohnungen im Haus in der Höhe von insgesamt 70.851,12 Euro. Die Versicherung gab dem Vater die Schuld – mit der Begründung, es habe ihm an nötigem Fachkenntnissen gefehlt. Er müsse für die Zahlung aufkommen.

Urteil des OGH

Am 23. Februar kam der Oberste Gerichtshof schließlich zu folgendem Urteil: Ja, „derjenige, der sich ohne erforderliche Fachkenntnisse an eine in der Regel von einem Fachmann durchzuführende Arbeit heranmacht“, handle „schuldhaft und haftet deliktisch“. Aber: Auch die Hausverwaltung treffe ein „gleichteiliges Mitverschulden, weil sie sich nicht vergewissert hat, ob der Beklagte über die notwendige Sachkunde verfügt und nicht darauf bestanden hat, einen Fachmann beizuziehen.“

Was man daraus lernen kann

Aus dem Fall lassen sich nun zwei Schlüsse ziehen. Zum einen kommt es einer Hausverwaltung wohl billiger, einen fachkundigen Installateur für Reparaturen anzurufen. Eine Reparatur eines Wasserhahns kostet – je nach Arbeitszeit – im Schnitt zwischen 130 und 150 Euro. Zum anderen sollten Mieter nie jemanden aus Gefälligkeit einen Wasserhahn reparieren lassen, es sei denn, derjenige weiß, was er tut.