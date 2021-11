Sturm, Wasser & Feuer: Gegen Katastrophen versichern

Hochwasser und Vermurung

Gedeckt sind über die Haushaltsversicherung und die Eigenheim- bzw. Gebäudeversicherung üblicherweise Schäden durch Leitungswasser, die plötzlich entstehen. Anders sieht es bei langsam durch Korrosion entstandene Schäden, diese können jedoch extra gedeckt werden. Schäden durch Hochwasser, Überschwemmungen und Vermurungen sind meist mit nur sehr geringen Summen gedeckt. Je nach Prämie wird ein Schaden in Höhe von 3.000 bis 10.000 Euro übernommen. Ist der Schaden jedoch höher, müssen Versicherungsnehmer für die Mehrkosten selbst aufkommen. Jedoch kann man bei manchen Versicherungsunternehmen gegen eine höhere Prämie einen erhöhten Versicherungsschutz abschließen.

Ob das möglich ist, hängt auch davon ab, wo das Gebäude steht. Befindet sich die Immobilie in einer sogenannten Gefahrenzone, etwa an Flüssen, die immer wieder über das Ufer treten oder an einem Berghang, wo schon öfter Muren abgegangen sind, dann ist die Prämie entweder sehr hoch – abhängig vom Risiko – oder das Risiko gar nicht versicherbar, weil das Einfamilienhaus in einer Hochwasserrisikozone steht. Versicherungen können sich weigern, dieses erhöhte Risiko mittels erweiterter Deckung abzusichern. In diesem Fall kann meist nur die Basisdeckung abgeschlossen werden.

In sogenannten roten Zonen wird heute nicht mehr gebaut. Es gibt allerdings zahlreiche Bestandsgebäude, die sich in diesen Bereichen befinden. Wer wissen will, in welcher Zone sein Haus steht, kann dies im Gefahrenzonenplan unter www.hora.gv.at unter Eingabe der Wohnadresse herausfinden.