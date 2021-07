Do's und Dont's beim Unwetter: So schützen Sie Ihr Heim

Die Bilder der Hochwasser-Katastrophen der vergangenen Wochen sind omnipräsent. Unfassbar das Leid, die Zerstörung, die Naturgewalt. Wie man sich gegen so enorme Wassermengen hätte schützen können, ist wohl eine Frage, die Landschaftsplaner und Stadtentwickler in Zukunft klären müssen. Doch jeder Einzelne kann gewisse Maßnahmen setzen, die seine eigene Sicherheit steigern und auch Haus und Hof besser schützen. Denn auch Hagel, Sturm oder Gewitter können Schäden anrichten und Starkregen zu punktuellen Überschwemmungen führen.

Generell wird empfohlen, Unwetter- und Hochwasser-Apps zu nutzen, die rechtzeitig warnen können. Doch das allein ist nicht genug, wissen vor allem die direkt Betroffenen nur zu gut. Johannes Hübl, Leiter des Instituts für Bautechnik und Naturgefahren an der Universität für Bodenkultur Wien, rät: „Gerade in Risikogebieten ist es wichtig, sich bereits im Vorfeld zu überlegen: Was kann passieren und wie gehe ich mit der Situation dann um.“

Unwetter-Notfallplan erstellen

Durch Vorbeugende Schutzvorkehrungen können Schäden vermieden oder wenigstens begrenzt werden. Der Experte für Naturkatastrophen rät deshalb dazu, die „3 V“- Regel zu befolgen: „Die Vorbereitung im Alltag, sprich einen Notfallplan erstellen und eventuell mobile Schutzsysteme bereithalten. Dann die Vorbereitung im Ereignisfall: Dazu zählt etwa die akute Anbringung der Schutzsysteme oder das Deaktivieren der Haustechnik. Und letztlich das Verlassen des Gebäudes: Wichtig ist, seine Fluchtwege zu kennen.“ All das klingt so selbstverständlich, doch tatsächlich sind wir in Extremsituationen oft überfordert, handeln durchaus unlogisch. Nicht selten kommt es vor, dass Menschen beim Versuch ihr Hab und Gut zu retten, in den sicheren Tod tappen. Allerdings ist nichts so wirksam, wie präventive Maßnahmen bereits im Vorfeld oder beim Hausbau: „Abflussmulden schaffen oder erhöhte Eingänge können bereits vieles abhalten. Dass die gesamte Haustechnik noch immer standardmäßig im Keller installiert wird, ist fatal. Da entsteht schnell enormer Schaden, der leicht zu verhindern wäre, würde der Platz dafür zum Beispiel im Obergeschoß geschaffen werden“, mahnt Hübl zum vorausschauenden Handeln.