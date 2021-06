Alexa, Licht an, heißt es im smarten Zuhause

Von einer anderen Preisklasse spricht hingegen Marius Marek, Geschäftsführer von M-Smartsolutions (im Bild). Zwar ist auch er der Meinung, dass das Thema Smart Home immer erschwinglicher wird, „mit mindestens 10.000-15.000 Euro muss man für eine professionelle Installation aber schon rechnen.“ Und was leisten sich die Smart Home-Besitzer um dieses Geld? Drei Einsatzbereiche sind laut den Experten für Kunden besonders wichtig: Sie verwenden Smart Home Lösungen vor allem zur Erhöhung des Wohnkomforts, zum Einbruchsschutz und zum Energiesparen. „Wobei man sagen muss, dass letzter Punkt sich in der Realität kaum rechnet“, gibt Marek zu. Selbst bei großen Heimen, bei denen das Energiesparpotenzial naturgemäß größer ist, würde man sich im Endeffekt hier wohl Energie, aber kein Geld sparen, auch wenn Heizung, Belüftung und Beschattung intelligent miteinander kommunizieren.

Auf Kompatibilität der Geräte achten

Apropos intelligent kommunzieren: Gerade wer eigenständig Smart Home-Lösungen einbaut, sollte auf die Kompatibilität der Geräte achten. „Viele, vor allem preiswerte Produkte am Markt, sind nämlich nicht interoperabel, dabei macht gerade das ein Smart Home aus“, sagt Marek. Die Experten raten deshalb, sich nicht von einem Hersteller abhängig zu machen. KNX sei etwa ein derartiger Standard, den mehrere Hersteller verwenden. Geht ein Hersteller bankrott, kann der Kunde zu einem anderen wechseln, ohne die gesamte Installation tauschen zu müssen. Alexa, Siri und Co. Intelligente Sprachsteuerung ist derzeit ebenfalls in aller Munde und gehört viele zum Smart Home einfach dazu „Es ist eine Sache, ein Licht oder den Fernseher mittels Alexa zu steuern, von der gesamten Steuerung des Smart Homes mittels Stimme, rate ich derzeit aber noch ab“, sagt Marek. Die Technik befinde sich noch in den Kinderschuhen und sei noch zu sehr von Umgebungsgeräuschen und der Deutlichkeit der Aussprache beeinflusst. In der Praxis führe das oft zu Problemen.