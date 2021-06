Village im Dritten: Ein Neues Grätzel für Wien

In Wien Landstraße errichtet die ARE, der Wohnfonds Wien, die Stadt Wien und die UBM das „Village im Dritten“, ein neues Stadtviertel zwischen Rennweg und Landstraßer Gürtel. Auf dem elf Hektar umfassenden Areal der Aspang-Gründe entstehen 1.900 Wohnungen, die Hälfte davon gefördert. Geschäfte, Büros, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen stehen den neuen Grätzel-Bewohner zur Verfügung. Der Bau startet nächstes Jahr, rund 4000 Menschen werden in diesem Quartier der kurzen Wege wohnen.

Im Zentrum des neuen Stadtviertels befindet sich ein großer Park. Der Masterplan für das neue Quartier stammt vom Architekturbüro Superblock und wurde gemeinsam mit dem Landschaftsplanungsbüro Yewo Landscapes entwickelt. 2022 startet die Errichtung auf 10 Baufeldern. ARE und UBM errichten Wohn- und Bürogebäude auf fünf Baufeldern. Die Wohnbauten werden von den Wiener Architekten Thalerthaler, HNP sowie JWA Josef Weichenberger geplant.