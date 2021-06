Kunst für den Augenblick: Die besten Städtetrips für den Sommer

Lange Zeit war Kunst und Kultur im Krisenmodus. Doch gerade in der Pandemie brauchen wir neuen Stoff zum Träumen, Inspirationen und Anregungen. Kunst als Live-Erlebnis ist nach der Zeit, in der Kultur nur online möglich war, eine willkommene Abwechslung. Fast in jeder Stadt sind in den Sommermonaten Freiluft-Installationen zu finden, die dazu einladen, dass man ein Erinnerungsfoto schießt. Wie sehr temporäre Installationen das Publikum anlocken, zeigt die optische Illusion, die derzeit in Paris zu sehen ist. Die Menschen stehen Schlange, um das Kunstwerk aus der Nähe besichtigen zu können und ein Selfie davon zu machen, wie man über die Schlucht springt.

Wer in den nächsten Wochen auf Reisen ist, findet bestimmt die eine oder andere Installation, die es wert ist, einen Augenblick zu verweilen. Auch jene, die im eigenen Land urlauben, gehen nicht leer aus. In Linz gibt es beim „Höhenrausch“ viel zu entdecken, in Wien kann man sich im Theseustempel einen Weg durch durchscheinende Silikonfäden bahnen. Nina Auinger-Sutterlütty, Sprecherin des Kunsthistorischen Museums Wien: „Susanna Fritschers Installation im luftigen Theseustempel bietet gerade jetzt einem breit gefächerten Publikum einen ganz besonderen Kunstgenuss im öffentlichen Raum. Wir freuen uns, dass dies auch als Ort der Kontemplation gesehen wird.“