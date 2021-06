Architektur-Biennale Venedig: Wie wollen wir leben?

Das Thema Stadt-Land ist ebenfalls präsent. Schließlich hat der Lockdown in vielen Ländern eine (zeitlich begrenzte) Stadtflucht ausgelöst. Basierend auf dem Wunsch nach einem selbstbestimmten Wohnen im Grünen, außerhalb der Tore der Stadt. Die Ausstellung „Borgoalive! #SmartNeighbourhood“ beschäftigt sich mit der Revitalisierung italienischer Dörfern. Kuratiert von Architekt Roberto Pirzio-Biroli und veranstaltet vom Concilio Europeo dell’Arte zeigt die Schau die Scuola di Ricostruzione Accumoli, initiiert vom Department für Bauen und Umwelt der Uni für Weiterbildung Krems. Die Dörfer in Italien sind besonders oft von Erdbeben betroffen. Gezeigt wird die „partizipative Methode“, die beim Wiederaufbau zur Anwendung kam. Mit der Gründung der Wiederaufbauschule von Venzone und Accumoli wird auch der Gemeinschaftssinn der Bevölkerung angesprochen, da durch die Erdbeben nicht nur Gebäude, sondern auch die Fundamente der Gemeinschaft beschädigt wurden.

Zahlen, Fakten und Nebenschauplätze

Wer nicht in Venedig vor Ort ist und dennoch teilnehmen will, wird im Wiener MAK fündig. Hier ist eine Dependance untergebracht, gezeigt werden 100 Projekte aus aller Welt, die Lösungen für das kommende Jahrzehnt darstellen. Auch viele Beiträge bei der Biennale in Venedig sind für all jene, die nicht vor Ort sein können, online erlebbar.

Neben der großen Hauptausstellung gibt es über 60 Länderpavillons auf dem Gelände des Arsenale und der Giardini zu besichtigen – mehr als in den Jahren zuvor. 112 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 46 unterschiedlichen Ländern sind vertreten.

Zu sehen ist die Biennale noch bis 21. November.

www.labiennale.org