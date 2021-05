Architektur-Auszeichnung: Litauens schönste Fassade

Diese Woche wurde die schönste Fassade Europas gekürt. Die Architekten-Jury der „Baumit Life Challenge 2021“ wählte das Projekt „MO Museum“ in Vilnius zum Sieger. Es setzte sich gegen 384 Beiträge aus 26 Ländern durch.

Museum für moderne Kunst

Das private Museum für zeitgenössische Kunst in Litauens Hauptstadt wurde von Stararchitekt Daniel Libeskind in Kooperation mit „Do Architects“ geplant. Die weiße Putzverkleidung des Gebäudes wurde von den Materialien der historischen Gebäude in Vilnius beeinflusst. Die große weiße Box mit einer Fläche von 3100 Quadratmetern und fast ohne Fenster wirkt auf den ersten Blick eher abweisend auf den Betrachter. Doch die Architekten haben an zwei Seiten diagonale Einschnitte vorgenommen, entstanden sind zwei große verglaste Fassaden und ein öffentlicher Platz. Die Lobby öffnet sich den Besuchern, eine Terrasse lädt zum Verweilen ein ebenso wie ein öffentlicher Raum in Form des Skulpturen-Gartens.

Ebenfalls ausgezeichnet