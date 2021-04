Während der Corona-Pandemie ließen die Betreiber die Lichter an der Spitze des Gebäudes zeitweise wie einen Herzschlag rot pulsieren. An Feiertagen und zu besonderen Anlässen wird das Empire State Building farbig angestrahlt. Zuletzt ist die Konkurrenz um Besucher auf Aussichtsplattformen gewachsen. Aber das "berühmteste Gebäude der Welt" sieht sich gerüstet. Zwei Aussichtsplattformen wurden für 165 Millionen Dollar komplett überholt, renoviert – und fit für die Instagram-Ära gemacht. Ein "Muss-Anlaufziel" hatte die "New York Times" das Gebäude nach den Neuerungen genennt.