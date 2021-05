Best of Gastro: So haben sich die Restaurants für uns rausgeputzt

Die Schwestern Cecilia Havmöller (re.) und Susanna Paller (im Bild li.) mischen die Wiener Gastro Szene gehörig auf. Auf dem Erfolg seiner Veganista-Eissalons ruhte sich das Duo nicht aus, sondern erobert nun mit The LaLa auch die Bistro-Welt. In der Neustiftgasse eröffnete im Dezember 2020 die zweite Filiale das veganen Wohlfühlortes. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ein Stück kalifornische Lebensfreude nach Wien zu holen. Nach dem wir viel Zeit in Los Angeles verbracht haben, vermissten wir die Fröhlichkeit, Herzlichkeit und das Flair von “LaLa Land“ so sehr , dass wir einfach Kalifornien nach Wien geholt haben.“ so die Schwestern. Unter dem Motto „You can eat the sunshine“ haben die Architekten des Wiener Architekturbüros „durchgedacht“ einen Ort mit Strahlkraft geschaffen. Gefüllt mit Design-Elementen aus der Mid-century-Ära, lassen sie die goldene Zeit von Palm Springs wieder aufleben. Einfache industrielle Elemente werden, in Anlehnung an die Architektur der Fünfziger, elegant in Szene gesetzt.