Frischekick für das Zuhause: 6 sommerliche Interior Trends

Natur und Grün für drinnen

Gemeinsamer Nenner der Interior-Trends ist dabei die Natürlichkeit. „Natürliche Materialien wie Holz, Rattan, Gräser oder Stein haben in der Einrichtung wieder an Bedeutung gewonnen“, erzählt Fashion- und Wohn-Expertin Silvia Gattin. In ihrem gleichnamigen Shop im zweiten Bezirk in Wien, bietet die Kosmopolitin ethnisch inspirierte Mode, Accessoires und Einrichtung an, mit Fokus auf Handarbeit und eine nachhaltige Produktion. Die gesteigerte Nachfrage nach natürlichen Wohnaccessoires ist für sie ganz logisch: „Die Pandemie hat das Konsumverhalten der Kunden verändert. Das Bewusstsein für die Herkunft der Einrichtung ist gestiegen. Durch das viele Zuhause sein, wurde der Fokus stark auf die Natur im Wohnbereich gelegt. Für mich persönlich ist das aber eigentlich kein Trend, sondern eine Lebenseinstellung. Ich hoffe, dass das auch bei den Menschen so bleibt.“ Die Flechtkörbe und Rattanmöbel in ihrem Shop sind alle handverlesen und stammen aus familiär geführten Manufakturen in Marokko oder Indonesien. So zieht gleich ein wenig Südsee-Flair in die Wohnung mit ein.