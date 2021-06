In 5 Schritten zur gemütlichen Outdoor-Lounge

Ob im saftig grünen Garten, auf der Sonnenterrasse oder am Balkon: Ein Platz zum Entspannen und Genießen lebt vom Drumherum. Kuschelige Möbel und Textilien, trendige Accessoires und viel Grün sorgen für die nötige Wohlfühlatmosphäre. Mit ein paar einfachen Handgriffen lässt sich auch daheim eine lässige Lounge gestalten.

1. Teppich-Trend. Wie im Haus oder in der Wohnung zählt der Untergrund. Sollte der Bodenbelag auf Balkon oder Terrasse also nicht aus edlem Travertin oder tropischem Holz sein, gibt es keinen Grund zur Sorge. Ein praktischer Garten-Trend heißt nämlich: Outdoor-Teppich. Mit diesem stylischen Accessoire lassen sich im Handumdrehen kleine Makel am Boden kaschieren. Dabei sind die Teppiche so kostengünstig wie vielseitig, schließlich lassen diese sich nach Lust und Laune tauschen und kombinieren. Orientalische Lounge oder moderne Chill-Area – der Teppich macht den Unterschied. Und obwohl Outdoor-Teppiche meist aus Kunstfasern hergestellt werden, sorgt ihre Oberfläche für die wichtige Gemütlichkeit.