Design der Woche: Ein Sessel zum (Ab)hängen

„So frei wie der Wind“ fühlt man sich laut dem Designer des Hängesessels, Stephen Burks, während man darin schwingt. Seine Kollektion „Kida“ ist eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Dedon, das auf exklusive Gartenmöbel spezialisiert ist. Burks selbst ist als Designer in New York ansässig. Dort arbeitet er an unterschiedlichen Projekten in seinem eigenen Design-Studio „Stephen Burks Man Made“. Seine innovativen Produkte hat er bereits für internationale Kunden produziert, darunter B & B Italia, Missoni, Roche Bobois und Swarovski.

Hängesessel für Dedon

Der „Kida“ für Dedon ist sein jüngstes Projekt. Ein Hängesessel, der zum entspannten Sitzen einlädt. Der Rahmen des Sessels besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist dadurch leicht und stabil zugleich. Das eigentliche Highlight des Möbels ist aber die spezielle Dedon Faser „touch“. Diese ist handgefertigt, komfortabel und vor allem witterungsbeständig. „Kida“ ist die erste Kollektion des Gartenmöbelherstellers, bei dem die Faser nicht um das Gerüst herum geflochten, sondern gewickelt wurde. Dadurch ergibt sich eine luftige ,offene Form, die viel Spielraum bietet: „Bei Kida geht es darum, die Freiheit der Natur zu spüren“ , so Chloe Sos, Marketing Director von Dedon. Den Hängesessel gibt es in drei verschiedenen Farben. Ab ca. 2.395 Euro. www.dedon.de .