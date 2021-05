Design der Woche: Outdoor-Sofa im angesagten Streifenlook

Lange galt das Flugzeug als Symbol für Zukunft und Fortschritt. Modernes Design und Technologie waren in einer dynamischen Form verpackt, zusammen mit dem Glamour, den eskapistischen Bestrebungen und den romantischen Sehnsüchten, die seit Langem mit dem Fliegen verbunden sind. Unter diesen Aspekten entwarf Designer Piero Lissoni seine neueste B&B Italia Outdoor-Möbelkollektion: „Boreas ist ein modernes, gelandetes Flugzeug, aber mit einer technologischen Seele, die vielleicht aus einem anderen Jahrhundert stammt. Es ist eine Aluminiumkollektion, sehr modern, stapelbar, ein echtes Outdoor-Produkt, das Sie im Regen lassen können und nichts passiert, aber vor allem hat es diese Funktion: Es sieht aus wie ein Flugzeug! Es gibt Ihnen die Idee dieser zeitlosen Möbel, dass die Tradition des 20. Jahrhunderts in das neue Zeitalter übergegangen ist. “ so der Designer.

Die Borea-Kollektion besteht aus zwei- und Dreisitzer-Sofas, einem übergroßen Sessel, einem niedrigen kleinen Sessel und einem Esszimmerstuhl. Recycelte und wiederverwertbare Materialien kamen dabei um Einsatz, und alle Möbel können vollständig zerlegt werden. Durch ein spezielles Metallbiegeverfahren, das typischerweise in der Luftfahrtindustrie eingesetzt wird, sind die Rahmen fließend und nahtlos. Preise auf Anfrage, www.bebitalia.com.